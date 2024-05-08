Ситуация достаточно сложная: украинцев просят ограничить потребление света

Россияне в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Такие атаки на генерацию продолжаются с конца марта, а сильнее всего пострадала – Харьковская область.

Отключения электроэнергии снова возможны

Как сообщают в пресс-службе Министерства энергетики Украины, сегодня, 8 мая, россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в 6 областях.

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Речь идет об объектах генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Кроме того, пострадали объекты газовой инфраструктуры.

В результате значительных повреждений в ведомстве попросили уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые периоды – с 19 до 22 часов.

Промышленность – пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему, а также максимально привлекать импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы,

– отмечают в Минэнерго.

Кроме того, сегодня, в часы утреннего пика, в соответствии с запросом Украины была осуществлена аварийная поставка электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии.

Где ситуация со светом хуже всего

Как рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает 24 Канал, с конца марта россияне массированно атакуют со стабильной периодичностью объекты энергетической инфраструктуры. С учетом сегодняшней атаки, украинская энергосистема уже потеряла более 8 гигаватт мощностей.

Светлана Гринчук Заместитель министра энергетики Украины На сегодня ситуация сложная, ведь враг сосредоточился на генерирующих мощностях, в частности, маневровая генерация, также объекты системы передачи. С конца марта действуют отключения в Харькове и области, там ситуация остается самой сложной. Также действуют ограничения в промышленном узле Кривого Рога.

Что касается ситуации в целом по Украине, то Гринчук отметила, что сейчас Украина пытается обойтись без отключений и ограничений света, но аварийная помощь уже привлечена.

Еще раньше глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщал, что в Харьковской области без света остаются более 100 тысяч абонентов.