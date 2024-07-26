Кредит на миллиард евро: Венгрия заняла деньги в китайских банках

Государственный долг Венгрии рекордно высок. Страна уже заняла у Китая миллиард евро этой весной. Это пока самый большой кредит, который когда-либо получал Будапешт.

Связи Будапешта с Пекином становятся крепче

Согласно данным на сайте правительственного долгового агентства, кредит был взят в 3-х китайских банках: Китайский банк развития, Экспортно-импортный банк Китая и венгерское отделение Банка Китая. Известно, что в течение 3-х лет Будапешт должен погасить такой заем.

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Такие заимствования происходят именно в такой период, когда связи Будапешта и Пекина усиливаются. Это подтверждает даже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, а именно информацией о том, что китайские компании, это производитель электромобилей BYD или технологический гигант Huawei, инвестировали в страну уже около 16 миллиардов евро.

В правительственном агентстве Portfolio заметили, что кредитное соглашение с Пекином позволяет финансировать инвестиции в инфраструктуру и энергетический сектор. Кроме того, соглашение поддерживает отношение государственного долга к ВВП на уровне 28,9%.