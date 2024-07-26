Зв'язки Будапешта з Пекіном міцнішають
Відповідно до даних на сайті урядового боргового агентства, кредит було взято у 3-х китайських банках: Китайський банк розвитку, Експортно-імпортний банк Китаю та угорське відділення Банку Китаю. Відомо, що впродовж 3-х років Будапешт повинен погасити таку позику.
До теми Угорщина на межі паливної кризи, – Politico
В урядовому агентстві Portfolio зауважили, що кредитна угода з Пекіном дозволяє фінансувати інвестиції в інфраструктуру та енергетичний сектор. Крім того, угода підтримує відношення державного боргу до ВВП на рівні 28,9%.
- Державний борг Угорщини становить рекордні 140 мільярдів євро – це 73,5% ВВП,
- Дефіцит бюджету – 6,7% ВВП.