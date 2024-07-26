Зв'язки Будапешта з Пекіном міцнішають

Відповідно до даних на сайті урядового боргового агентства, кредит було взято у 3-х китайських банках: Китайський банк розвитку, Експортно-імпортний банк Китаю та угорське відділення Банку Китаю. Відомо, що впродовж 3-х років Будапешт повинен погасити таку позику.

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Цікаво! Такі запозичення відбуваються саме у такий період, коли зв'язки Будапешта та Пекіна посилюються. Це підтверджує навіть міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, а саме інформацією про те, що китайські компанії, це виробник електромобілів BYD або технологічний гігант Huawei, інвестували в країну вже близько 16 мільярдів євро.

В урядовому агентстві Portfolio зауважили, що кредитна угода з Пекіном дозволяє фінансувати інвестиції в інфраструктуру та енергетичний сектор. Крім того, угода підтримує відношення державного боргу до ВВП на рівні 28,9%.