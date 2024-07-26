Связи Будапешта с Пекином становятся крепче
Согласно данным на сайте правительственного долгового агентства, кредит был взят в 3-х китайских банках: Китайский банк развития, Экспортно-импортный банк Китая и венгерское отделение Банка Китая. Известно, что в течение 3-х лет Будапешт должен погасить такой заем.
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В правительственном агентстве Portfolio заметили, что кредитное соглашение с Пекином позволяет финансировать инвестиции в инфраструктуру и энергетический сектор. Кроме того, соглашение поддерживает отношение государственного долга к ВВП на уровне 28,9%.
- Государственный долг Венгрии составляет рекордные 140 миллиардов евро – это 73,5% ВВП,
- Дефицит бюджета – 6,7% ВВП.