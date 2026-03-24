ЕС заключает новое торговое соглашение, бросив вызов пошлинам Трампа
- ЕС и Австралия договорились о соглашения о свободной торговле, текст которого еще требует одобрения Евросовета.
- Стороны работают над защитой своих экономик от таможенных тарифов Трампа и ограничений Китая.
После инаугурации Дональда Трампа основанный на правилах мировой порядок систематически испытывает давление. Поэтому возродить его, укрепив связи между собой, теперь стремятся ЕС и Австралия.
Что известно о сотрудничестве?
После почти 10-летних переговоров стороны наконец договорились о соглашении о свободной торговле. Детали передает Bloomberg.
О завершении переговоров во вторник, 24 марта, объявили австралийский премьер-министр Энтони Альбаниз и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Чтобы соглашение о свободной торговле вступило в силу, его текст требует одобрения Евросовета, а после подписей обеих сторон – парламенты должны ратифицировать документ.
Стороны считают договоренности сигналом того, что основанная на правилах международная торговая система "не мертва".
К слову, Австралия и ЕС работают над защитой своих экономик от программы таможенных тарифов США и ограничений Китая в отношении критически важных минералов. Причем фон дер Ляйен в заявлениях косвенно критиковала обе тенденции.
Она противопоставила "мир, где крупные государства используют пошлины как рычаг влияния, а цепи поставок – как уязвимые места", усилиям ЕС по уменьшению торговых барьеров.
В нашей ситуации открытая торговля, базирующаяся на правилах, дает положительные результаты. Доверие важнее транзакций,
– сказала председатель Еврокомиссии.
Итак, в течение менее чем двух месяцев ЕС расширил свою сеть свободной торговли почти на 2 миллиарда человек, соответствующие соглашения охватывают Латинскую Америку, Индию и Австралию.
Интересно! В европейском торговом ведомстве ожидают, что ежегодный экспорт товаров и услуг в Австралию вырастет на треть в течение следующего десятилетия, по сравнению с нынешними 65 миллиардами евро.
Напомним, ранее в Европарламенте заявили, что любые пошлины США, введены против ЕС или его отдельных государств из-за их внешней политики, являются неприемлемыми.
Что предусматривает соглашение о свободной торговле?
Договор отменяет австралийские пошлины на импорт, в частности сыра мясных полуфабрикатов, шоколада, вина и игристого.
- Одним из самых сложных для переговорщиков стал вопрос мяса, ведь Австралия настаивала на увеличении объема говядины, которую можно ввозить в блок на льготных условиях, тогда как ЕС пытался не подрывать собственный сектор.
- В конце концов, австралийские фермеры назвали соглашение "худшим в истории отрасли производства красного мяса", а также "ни свободным, ни справедливым для молочной отрасли".