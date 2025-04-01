Таможенные платежи в Украине: мартовский объем существенно превысил ожидания
- В марте 2025 года Государственная таможенная служба перечислила в бюджет 57,6 миллиарда гривен таможенных платежей, что превысило ожидаемые поступления почти на 260 миллионов гривен.
- Стабильность в наполнении Государственного бюджета Украины происходит благодаря отечественному бизнесу, который несмотря на преграды поддерживает экономику страны.
В марте 2025 года Государственная таможенная служба перечислила в бюджет 57,6 миллиарда гривен таможенных платежей. Это превысило почти на 260 миллионов гривен ожидаемые поступления от таможни.
Объем таможенных платежей в марте оказался выше ожиданий
В частности мартовские поступления значительно превышают показатель аналогичного периода прошлого года, передает 24 Канал со ссылкой на Гостаможслужбу.
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В заметке отмечается, что стабильность в наполнении Государственного бюджета Украины происходит благодаря отечественному бизнесу. Именно он несмотря на все преграды осуществляет свою деятельность, поддерживая экономику страны.
Так, в марте 2025 года Гостаможслужба перечислила в бюджет 57,6 млрд грн таможенных платежей, что почти на 260 млн грн превысило ожидаемые поступления от таможни,
– говорится в сообщении.
Важно! В частности мартовские поступления на 7,9 миллиарда гривен превышают поступления марта 2024, и на 9,9 миллиарда гривен больше суммы поступлений в феврале 2025 года.