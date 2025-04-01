Обсяг митних платежів у березні виявився вищим за очікування

Зокрема березневі надходження значно перевищують показник аналогічного періоду минулого року, передає 24 Канал з посиланням на Держмитслужбу.

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У дописі наголошується, що стабільність у наповненні Державного бюджету України відбувається завдяки вітчизняному бізнесу. Саме він попри всі перепони здійснює свою діяльність, підтримуючи економіку країни.

Так, у березні 2025 року Держмитслужба перерахувала до бюджету 57,6 млрд грн митних платежів, що майже на 260 млн грн перевищило очікувані надходження від митниці,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Зокрема березневі надходження на 7,9 мільярда гривень перевищують надходження березня 2024 року, і на 9,9 мільярда гривень більша за суму надходжень у лютому 2025 року.