На таможне скрывается еще где-то 10 – 12 миллиардов в месяц, – Гетманцев

Доходы государства в следующем году планируется увеличить за счет разоблачения незаконных схем на таможне. Вырученные средства помогут компенсировать дефицит госбюджета.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью 24 каналу.

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Сколько налогов не уплачивается на таможне

В общей сложности от таможни в 2023 году ожидается 120 – 130 миллиардов доходов. Скрытые от уплаты налоги оцениваются в 10-12 миллиардов гривен ежемесячно. По словам Даниила Гетманцева, такая практика во время войны – это мародерство. Итак, в 2023 году планируют изъять средства, раскрыв незаконные схемы на таможне. Также в 2023 году планируется собрать около 30 миллиардов гривен акцизного налога.

Нардеп также отмечает необходимость изменений в налоговых правилах Украины, а также искоренение уклонения от уплаты налогов для вступления в ЕС.

Никто не позволит в Европейском Союзе иметь возможность уклоняться от налогообложения. Налоги будут платить все. Поэтому то, что нужно будет сделать всем – это отказаться от наших сладких привычных практик с уклонением от налогообложения, не скулить о том, что это как-то не соответствует нашим стремлениям и пожеланиям, а сделать так, как есть в ЕС. Это общий тренд,

– подчеркивает Гетманцев.

Напомним, с 1 октября в Украине действуют новые правила на таможне. Договоренность, в частности, предполагает включение Украины в Конвенции ЕС в области транзита товаров.

Недавно на таможне обнаружили ряд преступлений: