Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью 24 каналу.
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Сколько налогов не уплачивается на таможне
В общей сложности от таможни в 2023 году ожидается 120 – 130 миллиардов доходов. Скрытые от уплаты налоги оцениваются в 10-12 миллиардов гривен ежемесячно. По словам Даниила Гетманцева, такая практика во время войны – это мародерство. Итак, в 2023 году планируют изъять средства, раскрыв незаконные схемы на таможне. Также в 2023 году планируется собрать около 30 миллиардов гривен акцизного налога.
Нардеп также отмечает необходимость изменений в налоговых правилах Украины, а также искоренение уклонения от уплаты налогов для вступления в ЕС.
Никто не позволит в Европейском Союзе иметь возможность уклоняться от налогообложения. Налоги будут платить все. Поэтому то, что нужно будет сделать всем – это отказаться от наших сладких привычных практик с уклонением от налогообложения, не скулить о том, что это как-то не соответствует нашим стремлениям и пожеланиям, а сделать так, как есть в ЕС. Это общий тренд,
– подчеркивает Гетманцев.
Напомним, с 1 октября в Украине действуют новые правила на таможне. Договоренность, в частности, предполагает включение Украины в Конвенции ЕС в области транзита товаров.
Недавно на таможне обнаружили ряд преступлений:
- На границе с Венгрией в автобусе с "паломниками" пограничники обнаружили сигареты более чем на 6 миллионов гривен. В общей сложности с транспорта достали более 300 ящиков курева.
- Украинские антикоррупционные структуры обнаружили на Одесской таможне вертолет Ми-2, который еще 8 месяцев назад должен был отправиться на передовую.
- Следователи ДБР расследуют незаконное растаможивание авто на Львовской таможне по нулевой ставке после отмены льготного режима.