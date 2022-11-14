Инцидент произошел 13 ноября на таможенном посту "Лужанка". Водитель автобуса отмечал, что товар хотел перевезти под видом "паломнической" поездки в Евросоюз.

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Автобус был полностью "упакован" сигаретами

Контрабандисты заранее тщательно скрыли 150480 пачек сигарет с фильтром без акцизной марки. Укрытия были в специально изготовленных хранилищах и тайниках по всему периметру салона автобуса: в полу, боковых обшивках салона, потолке и в полостях системы подачи воздуха в салон.

Таможенникам пришлось демонтировать сиденья, декоративные обшивки пола и специального настила из фанеры, потолка и обшивки боковых стенок, чтобы добраться до такой "дерзкой" контрабанды.

Нарушители тщательно скрыли 150 480 пачек сигарет / Фото Закарпатская таможня

Пассажиры "табачного рейса" вынуждены были ночью самостоятельно возвращаться домой. Углубленный досмотр указанного транспортного средства длился 18 часов.

Какое наказание ждет водителя

В отношении водителя составлен протокол о нарушении таможенных правил. Санкции предусматривают наложение штрафа в размере 100% от стоимости предметов правонарушения и их конфискацию вместе с транспортным средством, которое использовалось для перемещения скрытого в тайниках товара.

Автобус, на котором перевозили товар / Фото Закарпатская таможня

Изъятые таможенниками пачки сигарет разных торговых марок нуждаются в экспертной оценке. По цене в Интернете приблизительная ориентировочная стоимость составляет 6 миллионов гривен. Автобус марки "МАN", предварительно оцененный почти в 915 тысяч гривен, также изъят до решения суда.

Пограничники изъяли сигареты более чем на 6 миллионов гривен: смотрите видео

Что известно о таможенном безвизе с ЕС: коротко

Кабмин 27 сентября принял постановление о так называемом "таможенном безвизе" с Евросоюзом. Он вступил в силу с 1 октября этого же года.

Это максимально упрощает международное перемещение товаров с 35 странами-участницами конвенций: любое количество границ между ними груз может пересечь по одному транзитному документу.

Таможенный безвиз улучшит торговлю между Украиной, Евросоюзом и его партнерами, а сама система и пройденный Киевом путь к присоединению к конвенциям станут моделью для нашей европейской интеграции по остальным направлениям.

Сначала ввели переходный период, который будет действовать с 1 октября 2022 года по 1 февраля 2023 года – в настоящее время для бизнеса будет действовать обычный подход к определению товаров, подпадающих под обеспечение уплаты таможенных платежей.

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