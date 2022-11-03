Женщина пыталась завести в Украину более 6 тысяч упаковок возбуждающих средств. А также в грузе оказались 600 ветеринарных экспресс-тестов и 40 дозиметров бытовой радиации.

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Эротическая контрабанда

В сборном грузе отсутствовали задекларированные 460 килограммов чехлов к мобильным телефонам. Похоже, что ими компенсировали весовые показатели товара, направлявшегося в Украину из Польши. Подмену обнаружили в ходе полного таможенного досмотра транспортного средства с пересчетом и открытием грузовых мест.

Женщине грозит штраф в размере 100 процентов от стоимости предметов правонарушения с их конфискацией. Весь незаявленный к оформлению товар стоимостью более 2,8 миллионов гривен временно изъят на склад таможенного органа.



Партия "секретных рецептов" / Фото пресс-службы Волынской таможни



Эротическая контрабанда / Фото пресс-службы Волынской таможни



Таможня конфисковала большую партию контрабанды / Фото пресс-службы Волынской таможни

Таможенный безвиз с ЕС: что известно

Кабмин 27 сентября принял постановление о так называемом "таможенном безвизе" с Евросоюзом. Он вступил в силу с 1 октября этого же года.

Это максимально упрощает международное перемещение товаров с 35 странами-участницами конвенций: любое количество границ между ними груз может пересечь по одному транзитному документу.

Таможенный безвиз улучшит торговлю между Украиной, Евросоюзом и его партнерами, а сама система и пройденный Киевом путь к присоединению к конвенциям станут моделью для нашей европейской интеграции по остальным направлениям.

Сначала ввели переходный период, который будет действовать с 1 октября 2022 года по 1 февраля 2023 года – в настоящее время для бизнеса будет действовать обычный подход к определению товаров, подпадающих под обеспечение уплаты таможенных платежей.

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