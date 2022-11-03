Жінка намагалася завести в Україну понад 6 тисяч пакування збуджуючих засобів. А також у вантажі виявились 600 ветеринарних експрес-тестів та 40 дозиметрів побутової радіації

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Еротична контрабанда

У збірному вантажі були відсутні задекларовані 460 кілограмів чохлів до мобільних телефонів. Схоже, що ними компенсували вагові показники товару, який прямував в Україну з Польщі. Підміну виявили у ході повного митного огляду транспортного засобу з перерахунком та відкриттям вантажних місць.

Жінці загрожує штраф у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення з їх конфіскацією. Увесь незаявлений до оформлення крам вартістю понад 2,8 мільйона гривень тимчасово вилучений на склад митного органу.



Партія "секретних рецептів" / Фото пресслужби Волинської митниці



Еротична контрабанда / Фото пресслужби Волинської митниці



Митниця конфіскувала велику партію контрабанди / Фото пресслужби Волинської митниці

Митний безвіз з ЄС: що відомо

Кабмін 27 вересня ухвалив постанову про так званий "митний безвіз" з Євросоюзом. Він вступив у дію з 1 жовтня цього ж року.

Це максимально спрощує міжнародне переміщення товарів з 35 країнами-учасницями конвенцій: будь-яку кількість кордонів між ними вантаж може перетнути за одним транзитним документом.

Митний безвіз покращить торгівлю між Україною, Євросоюзом і його партнерами, а сама система та пройдений Києвом шлях до приєднання до конвенцій стануть моделлю для нашої європейської інтеграції за рештою напрямів.

Спершу запровадили перехідний період, який діятиме від 1 жовтня 2022 року до 1 лютого 2023 року – у цей час для бізнесу діятиме звичайний підхід стосовно визначення товарів, що підпадатимуть під забезпечення сплати митних платежів.

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