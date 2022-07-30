Серед одних з останніх задокументованих випадків – вивезення золота під виглядом печива. Річ у тім, що Судан взагалі не славиться експортом печива, що довела й перевірка багажу в аеропорті.

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Влада Судану зацікавлена у співпраці з росією

Інцидент, про який розповіли журналісти, трапився ще у лютому й на той момент був одним із щонайменше 16 випадків контрабанди золота з Судану до росії. У лютому росіяни вивезли 1 тону золота.

За даними ЗМІ, у росії розроблена чітка стратегія контрабанди золота, яка б мала допомогти країні-агресорці триматися на плаву та продовжувати вести війну.

Однак такі дії схвалені владою Судану, якій в обмін на золото, росія надає свою підтримку. Саме росія підтримала військовий переворот в країні в 2021 році. Однак таким чином Судан позбавляє себе значної частини доходів.

Американський чиновник, з яким поспілкувалися журналісти, розповів, що саме для контрабанди золота росія й підтримувала переворот.

Ми давно знаємо, що Росія експлуатує природні ресурси Судану. Щоб зберегти доступ до цих ресурсів, Росія сприяла військовому перевороту,

– заявив чиновник.

І тут не без "вагнерівців"

Посередником у контрабанді золота є російський олігарх та власник ПВК Вагнера євгєній пригожин. Саме через його компанії здійснюють вивезення золота з Судану.

Також до контрабанди може бути причетний ще 1 "вагнерівець" – алєксандр кузнєцов, який протягом останніх років керував операціями в ключових місцях видобутку, обробки та транзиту золота в Судані.

Крім того, журналісти з'ясували, що чимало суданського золота наземним шляхом відправляли до Центральноафриканської Республіки, де ПВК Вагнера найжорстокішими методами підтримує чинний режим.

Таким "ремеслом" окупанти займаються з 2014 року, відколи проти росії були введені перші санкції. Контрабанда золота з Судану стала для них можливістю поповнювати бюджет в обхід санкціям та міжнародним фінансовим системам.

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