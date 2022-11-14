Інцидент трапився 13 листопада на митному посту "Лужанка". Водій автобуса зазначав, що товар хотів перевезти під виглядом "паломницької" поїздки до Євросоюзу.

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Автобус був повністю "упакований" сигаретами

Контрабандисти заздалегідь ретельно приховали 150 480 пачок сигарет з фільтром без акцизної марки. Схованки були у спеціально виготовлених сховищах та тайниках по всьому периметру салону автобуса: у підлозі, бокових обшивках салону, стелі та в порожнинах системи подачі повітря в салон.

Митникам довелось демонтувати сидіння, декоративні обшивки підлоги та спеціального настилу з фанери, стелі та обшивки бокових стінок, щоб добратися до такої "зухвалої" контрабанди.

Порушники ретельно приховали 150 480 пачок сигарет / Фото Закарпатська митниця

Пасажири "тютюнового рейсу" змушені були посеред ночі самотужки повертатися додому. Поглиблений огляд вказаного транспортного засобу тривав 18 годин.

Яке покарання чекає на водія

Наразі відносно водія складено протокол про порушення митних правил. Санкції передбачають накладення штрафу в розмірі 100% вартості предметів правопорушення та їх конфіскацію разом з транспортним засобом, який використовувався для переміщення прихованого у тайниках товару.

Автобус, яким перевозили товар / Фото Закарпатська митниця

Вилучені митниками пачки сигарет різних торгових марок потребують експертної оцінки. За ціною в Інтернеті приблизна орієнтовна вартість становить 6 мільйонів гривень. Автобус марки "МАN", попередньо оцінений у майже 915 тисяч гривень, також вилучений до рішення суду.

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Що відомо про митний безвіз з ЄС: коротко

Кабмін 27 вересня ухвалив постанову про так званий "митний безвіз" з Євросоюзом. Він вступив у дію з 1 жовтня цього ж року.

Це максимально спрощує міжнародне переміщення товарів з 35 країнами-учасницями конвенцій: будь-яку кількість кордонів між ними вантаж може перетнути за одним транзитним документом.

Митний безвіз покращить торгівлю між Україною, Євросоюзом і його партнерами, а сама система та пройдений Києвом шлях до приєднання до конвенцій стануть моделлю для нашої європейської інтеграції за рештою напрямів.

Спершу запровадили перехідний період, який діятиме від 1 жовтня 2022 року до 1 лютого 2023 року – у цей час для бізнесу діятиме звичайний підхід стосовно визначення товарів, що підпадатимуть під забезпечення сплати митних платежів.

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