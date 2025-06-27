Подсанкционное СПГ-судно, поставляющее газ в Европу, пришвартовалось к российскому заводу

Судно для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) под названием Iris, которое находится под санкциями США, в четверг пришвартовалось к российскому заводу Arctic LNG 2. Об этом свидетельствуют данные системы отслеживания судов LSEG и Kpler.

Судно, находящееся под санкциями, прибыло к заводу в России

Если судно осуществит загрузку газа, то это будет уже девятый груз СПГ, вывезенный из проекта Arctic LNG 2, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Последнее судно, которое забрало груз, было Arctic Metagaz 5 октября. В частности, в октябре Государственный департамент США ввел санкции против зарегистрированных владельцев и менеджеров нескольких СПГ-судов, включая Iris, которое ранее называлось North Sky.

Судно сменило судового или коммерческого менеджера еще 25 апреля. Им стала компания Elegest OOO с зарегистрированным адресом в Москве, согласно базе данных судоходства Equasis. Зарегистрированным владельцем судна указана компания LNG Gamma Shipping.

Проект Arctic LNG 2, принадлежащий российской компании Novatek (NVTK.MM), также находится под западными санкциями из-за конфликта России с Украиной,

– пишет Reuters.

Заметьте! В мае источник сообщил, что проект запустил производство на второй технологической линии, хотя до сих пор не смог продать газ, произведенный на первой.