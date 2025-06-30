Серия загадочных взрывов: еще один танкер пылает после остановки в России
- Танкер Vilamoura, что перевозивший 1 миллион баррелей нефти, взорвался у берегов Ливии после остановок в российских портах; экипаж не пострадал, загрязнения не произошло.
- С начала года произошло несколько загадочных взрывов на танкерах, которые заходили в российские порты; аналитики подсчитали, что подобные инциденты произошли на еще четырех судах.
Танкер Vilamoura, который перевозил 1 миллион баррелей нефти, взорвался у берегов Ливии. Незадолго до этого судно побывало в российских портах.
Что произошло с нефтяным танкером
Из-за взрыва вода попала в машинное отделение Vilamoura. По словам представителя компании TMS Tankers, сейчас оно затоплено, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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В результате взрыва экипаж не пострадал, загрязнения окружающей среды не произошло, добавили в компании.
Причина взрыва пока неизвестна. Однако известно, что до инцидента Vilamoura дважды заходил в российские порты за нефтью.
- В начале апреля танкер побывал в российском порту Усть-Луга, где загрузил нефть из Казахстана.
- В мае он также заходил в терминал Каспийского трубопроводного консорциума вблизи Новороссийска, который преимущественно отгружает именно казахстанскую нефть.
Важно! Vilamoura сильно пострадал от взрыва, поэтому танкер буксируют в Грецию, чтобы оценить масштабы повреждений.
Сколько танкеров взорвалось после рейсов в Россию
За последние несколько месяцев произошел ряд подобных таинственных взрывов на танкерах, которые перевозили нефть.
- Аналитическая компания Vanguard Tech, которая специализируется на морских рисках, подсчитала, что с начала года похожие взрывы прогремели еще на четырех судах.
- Все пострадавшие танкеры недавно заходили в российские порты, добавили аналитики.
Стоит знать! После загадочных взрывов владельцы судов начали проверять корпуса своих танкеров на наличие мин с помощью водолазов и подводных аппаратов.