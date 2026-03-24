Объявили тариф на газ в апреле: сколько украинцы будут платить с 1 числа

Скоро начало нового месяца. А это значит, что для украинцев очень актуально узнать, что происходит с ценами на коммунальные услуги.

Каким будет тариф на газ с 1 апреля?

В частности о ценах на газ в апреле 2026 года рассказали на сайте Нафтогаза.

Дело в том, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продолжит поставлять топливо для населения. Цена услуги останется неизменной – 7,96 гривны за кубометр.

Такая стоимость предусмотрена тарифным планом "Фиксированный" для бытовых потребителей.

Обратите внимание! Цена будет актуальной до 30 апреля 2026 года.

Газ для населения остается важной частью нашей работы. Мы поддерживаем стабильность поставок и выполняем обязательства перед потребителями даже в сверхсложных условиях, – отметил глава Группы Нафтогаз Роман Чумак.

В частности Чумак добавил, что в компании благодарны каждому клиенту, кто своевременно рассчитывается за потребленный газ. Это помогает обеспечивать энергетическую устойчивость страны, а это особенно трудно в условиях постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру.

В то же время премьер-министр Юлия Свириденко сообщила 11 марта, что встретилась с новоизбранным Наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины".

Она рассказала, что проговорили ключевые задачи компании:

наращивание добычи газа;

повышение капитализации группы;

развитие международных партнерств;

продолжение выполнения социальных обязательств.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Поблагодарила компанию и ее работников за преданную работу, в частности во время этой сложной зимы. Отдельно обсудили реализацию Планов энергетической устойчивости регионов Украины. Ожидаем от государственной компании активного привлечения к выполнению этих планов, в частности в части обеспечения бесперебойного снабжения газа общинам.

Также обсудили важность сохранения фиксированных цен на газ для населения.

Заметьте! Для коммерческого сегмента страна будет последовательно двигаться в направлении либерализации цен.

Что еще следует знать о газе в марте?