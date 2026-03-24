Объявили тариф на газ в апреле: сколько украинцы будут платить с 1 числа
- Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" оставляет цену на газ для населения неизменной – 7,96 гривны за кубометр до 30 апреля 2026 года.
- Премьер-министр Юлия Свириденко обсудила с Наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины" задачи по наращиванию добычи газа и сохранению фиксированных цен для населения.
Скоро начало нового месяца. А это значит, что для украинцев очень актуально узнать, что происходит с ценами на коммунальные услуги.
Каким будет тариф на газ с 1 апреля?
В частности о ценах на газ в апреле 2026 года рассказали на сайте Нафтогаза.
Дело в том, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продолжит поставлять топливо для населения. Цена услуги останется неизменной – 7,96 гривны за кубометр.
Такая стоимость предусмотрена тарифным планом "Фиксированный" для бытовых потребителей.
Обратите внимание! Цена будет актуальной до 30 апреля 2026 года.
Газ для населения остается важной частью нашей работы. Мы поддерживаем стабильность поставок и выполняем обязательства перед потребителями даже в сверхсложных условиях, – отметил глава Группы Нафтогаз Роман Чумак.
В частности Чумак добавил, что в компании благодарны каждому клиенту, кто своевременно рассчитывается за потребленный газ. Это помогает обеспечивать энергетическую устойчивость страны, а это особенно трудно в условиях постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру.
В то же время премьер-министр Юлия Свириденко сообщила 11 марта, что встретилась с новоизбранным Наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины".
Она рассказала, что проговорили ключевые задачи компании:
- наращивание добычи газа;
- повышение капитализации группы;
- развитие международных партнерств;
- продолжение выполнения социальных обязательств.
Поблагодарила компанию и ее работников за преданную работу, в частности во время этой сложной зимы. Отдельно обсудили реализацию Планов энергетической устойчивости регионов Украины. Ожидаем от государственной компании активного привлечения к выполнению этих планов, в частности в части обеспечения бесперебойного снабжения газа общинам.
Также обсудили важность сохранения фиксированных цен на газ для населения.
Заметьте! Для коммерческого сегмента страна будет последовательно двигаться в направлении либерализации цен.
Что еще следует знать о газе в марте?
- Украинцы больше не могут передать показания счетчика через чат-бот GASUA – теперь делать это нужно через мобильное приложение "Куб". Однако есть и другие "методы". Клиенты могут передать показатели по телефону или на сайте.
- Также Нафтогаз изменил реквизиты для оплаты газа. В компании отметили, что следует обязательно указывать в назначении платежа номер своего лицевого счета. Таким образом платеж быстрее и корректно зачислится.