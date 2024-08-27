Доставка газа: какие тарифы сейчас действуют в Украине

Тариф на доставку газа пока остается неизменным. Стоит отметить, что размер платы варьируется в зависимости от области проживания потребителей.

Какие действуют тарифы на доставку газа

Сейчас тариф на газ колеблется от 0,38 до 2,39 гривны за кубический метр. Стоимость зависит от региона, где вы проживаете: в густонаселенных областях тариф будет ниже, поскольку расходы на содержание газовой инфраструктуры распределяются на большее количество потребителей.

Читайте также: Как экономить на платежках за свет с кондиционером

Причина заключается в том, что размер платежа определяется объемом использования голубого топлива за прошлый газовый год. Именно это повлияет на суммы в платежках.

Заметьте! Формула расчета выглядит следующим образом: тарифы облгаза умножить на объем кубометров за период с 1 октября по 30 сентября 2023 года и разделить на 12. Это определит ежемесячную плату за доставку.

В то же время потребителям рекомендуют учесть нововведение, которое вступило в силу в Украине с января. Теперь наряду с обычными счетами за газ, введена третья платежка, которая предусматривает оплату за обслуживание внутридомовых сетей.