Будьте готовы: что будет с тарифом на газ с 1 мая

"Нафтогаз" решил не повышать тариф на газ с 1 мая. Более того, нынешняя стоимость топлива для населения не изменится и в следующем году.

Каким будет тариф на газ теперь

Нынешний тариф должен действовать до 30 апреля 2026 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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Роман Чумак Глава группы "Нафтогаз" Газ для населения остается важной частью нашей работы. Мы поддерживаем стабильность поставок и выполняем обязательства перед потребителями даже в сверхсложных условиях.

Сейчас тариф на газ для населения в "Нафтогазе" составляет – 7,96 гривны за кубометр. У других регуляторов расценки несколько иные.

Мы благодарны каждому клиенту, кто своевременно рассчитывается за потребленный газ. Это помогает обеспечивать энергетическую устойчивость страны в условиях постоянных вражеских атак на инфраструктуру,

– сказал Чумак.

Напомним! Именно компания "Нафтогаз" выступила поставщиком последней надежды (ППН). Сейчас этот регулятор обслуживает примерно 12,5 миллионов украинских домохозяйств.