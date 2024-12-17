Тариф на газ в 2025 году может вырасти: правительство назвало причины

С 1 января 2025 года заканчивается срок действия контракта между Россией и Украиной о транзите газа через украинскую территорию. Это может повлиять на газовый тариф для украинцев.

Почему может вырасти тариф на газ

Нардеп Алексей Кучеренко отмечает, что сейчас содержание газотранспортной системы (ГТС) лежит на плечах "Газпрома", сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир "Ранок.LIVE"

Читайте также Кто из украинцев может получить помощь на решение социально-бытовых вопросов

Как отмечает Кучеренко, есть большая вероятность, что с 2025 года будут покрывать новые расходы именно конечные потребители.

Алексей Кучеренко Народный депутат Украины Когда мы обсуждаем транзит, надо понимать: независимость всегда стоит денег. Если последние 2 недели декабря ГТС еще будет содержаться благодаря платежам российского "Газпрома", то с января это ляжет на плечи украинских потребителей. Позже, так или иначе, в платежках за коммунальные услуги мы это увидим.

Кучеренко отмечает ежегодные платежи "Газпрома" достигали ориентировочно 1 миллиард долларов. Почти половина этих средств тратилась на содержание ГТС.

Как может вырасти тариф для потребителей

В свою очередь, бывший председатель Оператора ГТС Сергей Макогон отметил, что для бытовых потребителей ситуация сильно не изменится.

Сергей Макогон Бывший председатель Оператора ГТС Сейчас транспортировка газа во внутренней системе стоит примерно 0,2 гривны за кубический метр. По моим расчетам, в случае нулевого транзита эта цифра вырастет не более чем до 0,6 гривны за куб. То есть общая стоимость поставок вырастет максимум на 3%.

В то же время, по словам Макогона, чтобы покрыть расходы на транспортировку, добывающим компаниям придется уменьшить инвестиции в бурение. То есть, в следующем году сократятся объемы накопления ресурса. А это уже негативно повлияет на размер налоговых поступлений.