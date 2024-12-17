Чому може зрости тариф на газ

Нардеп Олексій Кучеренко наголошує що зараз утримання газотранспортної системи (ГТС) лежить на плечах "Газпрому", повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір Ранок.LIVE

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Як зазначає Кучеренко, є велика імовірність, що з 2025 року покриватимуть нові витрати саме кінцеві споживачі.

Олексій Кучеренко Народний депутат України Коли ми обговорюємо транзит, треба розуміти: незалежність завжди коштує грошей. Якщо останні 2 тижні грудня ГТС ще буде утримуватись завдяки платежам російського "Газпрому", то з січня це ляже на плечі українських споживачів. Пізніше, так чи інакше, у платіжках за комунальні послуги ми це побачимо.

Кучеренко наголошує щорічні платежі "Газпрому" сягали орієнтовно 1 мільярд доларів. Майже половина цих коштів витрачалась на утримання ГТС.

Як може зрости тариф для споживачів

Своєю чергою, колишній голова Оператора ГТС Сергій Макогон наголосив, що для побутових споживачів ситуація сильно не зміниться.

Сергій Макогон Колишній голова Оператора ГТС Зараз транспортування газу у внутрішній системі коштує приблизно 0,2 гривні за кубічний метр. За моїми розрахунками, у разі нульового транзиту ця цифра зросте не більш як до 0,6 гривні за куб. Тобто загальна вартість постачання зросте максимум на 3%.

Водночас за словами Макогона, аби покрити витрати на транспортування, видобувним компаніям доведеться зменшити інвестиції в буріння. Тобто, у наступному році скоротяться обсяги накопичення ресурсу. А це уже негативно вплине на розмір податкових надходжень.