Тариф на газ в апреле: стало известно, сохранил ли Кабмин льготную цену

Кабмин решил сохранить льготную цену газа для производителей тепла, бюджетных организаций и общежитий. Так что до 30 апреля 2023 года включительно тариф будет без изменений.

Тариф в апреле от Нафтогаза

Цену на газ для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды населению Нафтогаз оставил на уровне 7,42 тысячи гривен за тысячу кубометров, учитывая НДС.

Для бюджетных учреждений — 16,39 тысячи гривен за тысячу кубометров, учитывая НДС.

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Каким может быть тариф для бытовых потребителей

Также Нафтогаз продолжит поставлять газ предприятиям, учреждениям, организациям, на чьем балансе находятся общежития и/или другие жилые дома, где постоянно или временно проживают бытовые потребители, по цене 7,42 гривны за кубометр, учитывая НДС.

Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко в комментарии 24 Каналу ранее рассказывал, что украинцы могут ожидать поднятия тарифов на газ в среднем где-то до 11 – 12 гривен.