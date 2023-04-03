Тариф на газ в апреле: стало известно, сохранил ли Кабмин льготную цену
3 апреля 2023, 16:01Читати новину українською
Источник:Правительственный портал
Кабмин решил сохранить льготную цену газа для производителей тепла, бюджетных организаций и общежитий. Так что до 30 апреля 2023 года включительно тариф будет без изменений.
Тариф в апреле от Нафтогаза
- Цену на газ для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды населению Нафтогаз оставил на уровне 7,42 тысячи гривен за тысячу кубометров, учитывая НДС.
- Для бюджетных учреждений — 16,39 тысячи гривен за тысячу кубометров, учитывая НДС.
Читайте также Только собственный газ и более высокие тарифы: что ждет Украину после тяжелого отопительного сезонаВажно! Также Нафтогаз продолжит поставлять газ предприятиям, учреждениям, организациям, на чьем балансе находятся общежития и/или другие жилые дома, где постоянно или временно проживают бытовые потребители, по цене 7,42 гривны за кубометр, учитывая НДС.
Каким может быть тариф для бытовых потребителей
Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко в комментарии 24 Каналу ранее рассказывал, что украинцы могут ожидать поднятия тарифов на газ в среднем где-то до 11 – 12 гривен.
Насколько я знаю, рассматривается несколько вариантов повышения стоимости газа: первый этап – 11 – 12 гривен, второй – до стоимости 16 гривен.