Тариф на газ в феврале: какая цена у разных поставщиков

В настоящее время в Украине работают девять поставщиков, а тариф колеблется в пределах от 7,80 до 28,99 гривны за кубометр газа. Кто предлагает самую высокую цену, рассказываем дальше.

Тарифы на газ в феврале

Самое высокое предложение в 28,99 гривны за кубометр газа в СветлоГаз.

в 28,99 гривны за кубометр газа в СветлоГаз. Самое низкое предложение в 7,80 гривны за кубометр газа, которую предлагают сразу несколько поставщиков – Эру людям и ETG.UA. Также ряд поставщиков предлагают тариф ниже 8 гривен за кубометр газа.

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Тариф на газ ниже 8 гривен за кубометр газа:

Эру Людям – 7,70 гривны за кубометр газа.

Нафтогаз Украины – 7,96 гривны за кубометр газа.

Прикарпат Энерго Трейд – 7,98 гривны за кубометр газа.

Полтавагаз Сбыт – 7,99 гривны за кубометр газа.

Энерджи Трейд Групп – 7,799 гривны за кубометр газа.

Обратите внимание! До апреля этого года у поставщика Энерджи Трейд Групп будет действовать сезонное предложение - акционный тариф "Черная пятница", цена газа в котором - 7,699 гривны за кубометр.

Также напомним, что в Украине продолжает действовать два тарифа – годовой и месячный. Годовое предложение поставщики зафиксировали еще весной 2021 года, а вот месячное постоянно меняется. Однако заметим, что всех украинцев сразу перевели на годовой тариф, а месячный действует только для тех, кто самостоятельно отказался от него.

Тариф на распределение газа

С 1 января украинцы могли увидеть новые суммы в платежках за газ из-за того, что в 2023 году учитывают данные за новый газовый год. То есть в этом году для учета ежемесячного платежа за распределение газа учитывалось количество потребленных кубов газа с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022 года.

Для некоторых украинцев платежка за газ в 2023 году может снизиться, поскольку они уменьшили потребление газа по сравнению с предыдущим газовым годом, поэтому будут платить за распределение меньше. Кто наоборот сжег больше, увидит в платежках и большие цифры.

Сам тариф на раздел во время войны не меняется, поскольку президент подписал мораторий на повышение тарифов . Так что действующие тарифы остаются актуальными до окончания военного положения и шесть месяцев после его завершения.

Тариф на распределение газа в Украине / Инфографика 24 Канала

Увеличатся ли тарифы

В Украине заморозили тарифы на период военного времени, поэтому запрещены цены на:

услуги по распределению природного газа;

тепловую энергию (ее производство, транспортировку и снабжение);

услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Пока действующих оснований для того, чтобы говорить о повышении в ближайшее время нет. Вместе с тем некоторые нардепы заявляли, что цена газа для бытовых потребителей неоправданно дорога, поэтому правительство может пересмотреть тарифы весной этого года.

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