Цену зафиксировали: сколько украинцы будут платить за электроэнергию до весны
- Кабинет Министров Украины утвердил тариф на электроэнергию на уровне 4,32 гривны за киловатт-час, который будет действовать до 30 апреля 2026 года.
- Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф снижен до 2,16 гривны за киловатт-час, а для домохозяйств с электроотоплением тариф установлен на уровне 2,64 гривны за киловатт-час при условии потребления до 2 000 киловатт-часов в месяц.
Тариф на электроэнергию в Украине утвержден на следующие четыре месяца. Как это повлияет на платежки за свет и стоит ли ждать изменений в оплате простым потребителям, читайте дальше.
Каким будет тариф на свет в ближайшие месяцы?
Кабинет Министров Украины утвердил, что действующий тариф на электроэнергию будет оставаться в силе до 30 апреля 2026 года включительно, пишет 24 Канал.
После этой даты вопрос возможного пересмотра тарифа пока остается открытым, а любые изменения будут зависеть от рыночной ситуации и государственной политики в сфере энергоснабжения.
Таким образом, для большинства потребителей тариф останется на уровне 4,32 гривны за киловатт-час, что обеспечивает прогнозируемость расходов на электроэнергию минимум на четыре месяца.
Какие есть скидки на электроэнергию?
В то же время некоторые категории потребителей могут воспользоваться сниженными тарифами на электроэнергию. К таким относятся владельцы двухзонных счетчиков, которые разделяют оплату за потребление в зависимости от времени суток.
- Для них дневной тариф (в период с 7:00 до 23:00) составляет 4,32 гривны за киловатт-час.
- Тогда как ночной тариф (с 23:00 до 7:00) снижен почти вдвое до 2,16 гривны за киловатт-час.
Заметьте! Такая система позволяет эффективно планировать потребление электроэнергии и существенно экономить, если большинство приборов использовать в ночное время.
Есть ли льготный тариф на электроотопление?
Кроме того, льготный тариф распространяется на домохозяйства с электроотоплением, которые не используют никаких других источников тепла и оформили его официально в установленном порядке. Об этом сообщил ДТЭК.
Для таких потребителей, при условии, что месячное потребление не превышает 2 000 киловатт-часов, тариф составит 2,64 гривны за киловатт-час. Действие этой льготы распространяется на весь отопительный сезон и продлится также до 30 апреля 2026 года.
Есть ли субсидия на коммуналку в 2026 году?
В 2026 году правила оформления жилищных субсидий остаются неизменными, однако для получения помощи действуют определенные условия и ограничения.
Размер субсидии определяют, учитывая доход семьи и средний уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги.
Подать заявку можно через Пенсионный фонд, Центр предоставления административных услуг или дистанционно – через портал Дія, что делает процесс удобным и доступным для всех.