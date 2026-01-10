Яким буде тариф на світло у найближчі місяці?

Кабінет Міністрів України затвердив, що чинний тариф на електроенергію залишатиметься чинним до 30 квітня 2026 року включно, пише 24 Канал.

Після цієї дати питання можливого перегляду тарифу наразі залишається відкритим, а будь-які зміни залежатимуть від ринкової ситуації та державної політики у сфері енергопостачання.

Таким чином, для більшості споживачів тариф залишиться на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину, що забезпечує прогнозованість витрат на електроенергію щонайменше на чотири місяці.

Які є знижки на електроенергію?

Водночас деякі категорії споживачів можуть скористатися зниженими тарифами на електроенергію. До таких відносяться власники двозонних лічильників, які розділяють оплату за споживання залежно від часу доби.

Для них денний тариф (у період з 7:00 до 23:00) становить 4,32 гривні за кіловат-годину.

Тоді як нічний тариф (з 23:00 до 7:00) знижений майже вдвічі до 2,16 гривні за кіловат-годину.

Зауважте! Така система дозволяє ефективно планувати споживання електроенергії та суттєво економити, якщо більшість приладів використовувати у нічний час.

Чи є пільговий тариф на електропалення?

Окрім того, пільговий тариф поширюється на домогосподарства з електроопаленням, які не використовують жодних інших джерел тепла та оформили його офіційно у встановленому порядку. Про це повідомив ДТЕК.

Для таких споживачів, за умови, що місячне споживання не перевищує 2 000 кіловат-годин, тариф становитиме 2,64 гривні за кіловат-годину. Дія цієї пільги розповсюджується на весь опалювальний сезон й триватиме також до 30 квітня 2026 року.

