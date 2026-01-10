Каким будет тариф на свет в ближайшие месяцы?

Кабинет Министров Украины утвердил, что действующий тариф на электроэнергию будет оставаться в силе до 30 апреля 2026 года включительно, пишет 24 Канал.

Интересно Скидка на коммунальные для УБД: сколько нужно платить за газ

После этой даты вопрос возможного пересмотра тарифа пока остается открытым, а любые изменения будут зависеть от рыночной ситуации и государственной политики в сфере энергоснабжения.

Таким образом, для большинства потребителей тариф останется на уровне 4,32 гривны за киловатт-час, что обеспечивает прогнозируемость расходов на электроэнергию минимум на четыре месяца.

Какие есть скидки на электроэнергию?

В то же время некоторые категории потребителей могут воспользоваться сниженными тарифами на электроэнергию. К таким относятся владельцы двухзонных счетчиков, которые разделяют оплату за потребление в зависимости от времени суток.

Для них дневной тариф (в период с 7:00 до 23:00) составляет 4,32 гривны за киловатт-час.

Тогда как ночной тариф (с 23:00 до 7:00) снижен почти вдвое до 2,16 гривны за киловатт-час.

Заметьте! Такая система позволяет эффективно планировать потребление электроэнергии и существенно экономить, если большинство приборов использовать в ночное время.

Есть ли льготный тариф на электроотопление?

Кроме того, льготный тариф распространяется на домохозяйства с электроотоплением, которые не используют никаких других источников тепла и оформили его официально в установленном порядке. Об этом сообщил ДТЭК.

Для таких потребителей, при условии, что месячное потребление не превышает 2 000 киловатт-часов, тариф составит 2,64 гривны за киловатт-час. Действие этой льготы распространяется на весь отопительный сезон и продлится также до 30 апреля 2026 года.

Есть ли субсидия на коммуналку в 2026 году?