Будут ли украинцы платить за свет в апреле по-новому

В апреле правительство должно было рассмотреть тарифы на электроэнергию и поднять их. Следовательно, действующие цены за свет, а именно 1,44 гривны и 1,68 гривны за киловатт-час, должны были измениться. Или все-таки ждать поднятия в апреле, читайте дальше.

Действующие или новые: какие тарифы на электроэнергию будут в апреле

Напомним, что до 30 апреля правительство продлил действие льготного тарифа на электроэнергию. Потому цена на свет пока останется без изменений. Однако это не означает, что за свет мы будем платить по действующим тарифам постоянно. Правительство работает над сценариями поднятия.

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Сейчас тарифы на электроэнергию действуют следующие:

До 250 киловатт ежемесячно – тариф 1,44 гривны за киловатт-час;

Более 250 киловатт ежемесячно – 1,68 гривны за киловатт-час.

Согласно этому семья, которая ежемесячно потребляет до 249 киловатт в час, получает платежку на сумму 358,5 гривны. А если потребление составляет где-то 251 киловатт, то придется платить 421,6 гривны.

Каковы сценарии поднятия тарифа

В комментарии 24 Каналу советник премьера Юрий Бойко рассказал, что сейчас около 10 вариантов, как и на сколько могут поднять тарифы на свет.

Юрий Бойко Советник премьер-министра Украины В том числе по так называемым "полочкам" (сейчас 250 киловатт-часов, было 100). Лично я противник такого подхода. Первые 250 киловатт-часов ничем с точки зрения стоимости не отличаются от последующих, а определять состояние потребителей по объему потребления некорректно. Каким будет решение, посмотрим. Традиционный трудный выбор между экономической очевидностью и политической целесообразностью.

Одним из сценариев поднятия может стать "легкий вариант". Это когда цена за киловатт-час достигает 2,5 гривны для большинства населения.

Впрочем, есть вариант по информации от издания UBR, что тарифы на электроэнергию может составить 2,8 гривны за киловатт-час.

Установленный может быть и дифференцированный тариф. То есть, согласно ему, кто больше потребляет, тот и больше платит.

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Что будет со светом в Украине в весенний и летний период

За словами главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, в ближайшие месяцы света в Украине будет достаточно. Таким образом, весной и летом украинская энергосистема будет сбалансирована.

А уже к следующей зиме нужно хорошо подготовиться,

– добавил Кудрицкий.

Речь идет о возобновлении работы поврежденных энергоблоков на тепловых и гидроэлектростанциях. Также мобилизовать максимум все ресурсы энергосистемы для прохождения зимнего периода.