Тариф на свет для украинцев: действительно ли он вырастет в 2026 году
- Сейчас в Украине фиксированный тариф на электроэнергию составляет 4,32 гривны за киловатт-час, который будет действовать до середины 2026 года, после чего возможен пересмотр.
- Эксперты предполагают, что в 2026 году возможен постепенный рост тарифов на электроэнергию из-за сложной ситуации в энергетике, но их повышение до рыночного уровня маловероятно.
Сейчас в Украине действует фиксированный тариф на электроэнергию в более чем 4 гривны за киловатт-час. Однако в середине 2026 года ситуация может измениться и украинцам придется платить больше.
Какой сейчас тариф на свет в Украине и пока он будет действовать?
С 1 января 2026 года, такой же я и в 2025, украинцы платят 4,32 гривны за киловатт-час электроэнергии, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.
Тариф продлили до 30 апреля 2026 года, после чего его могут в очередной раз продлить, или пересмотреть цену. Для потребителей, которые используют электроотопительные установки, предусмотрен льготный тариф:
- 2,64 гривны в случае использования до 2 тысяч киловатт-часов в месяц;
- 4,32 гривны, когда месячный объем потребления превышает более 2 тысяч киловатт-часов.
Действительно ли в 2026 году вырастут тарифы на свет?
Рост цен на электроэнергию для населения возможно, однако их повышение до рыночного уровня маловероятно. Об этом в комментариях 24 Канала рассказали экономист Олег Пендзин и эксперт по вопросам энергетики Владимир Омельченко.
Наверное, мы увидим летом 2026 года рост цен для населения как минимум на электроэнергию. Но все равно будет оставаться разница между фактической ценой, рыночной и ценой государственно регулируемой.
Эксперт Владимир Омельченко также предполагает возможность пересмотра тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей в 2026 году.
На электроэнергию может быть повышен в апреле. Это зависит от экономической политики правительства. Если такая политика будет, то это реалистично. Если нет, то нет.
В июльском инфляционном отчете НБУ прогнозировал, что до конца 2025 года действующие тарифы на электроэнергию, отопление, газ и поставки горячей воды пересматривать не будут. Однако предполагал, что в 2026 году из-за сложной ситуации в энергетике возможен постепенный рост тарифов в сторону экономически обоснованных уровней.
Как можно экономить на оплате электроэнергии?
вдвое меньше за использованную в ночное время электроэнергию будут платить потребители с установленным двухзонным счетчиком:
- с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;
- с 23:00 до 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.
В то же время при наличии трехзонных счетчиков:
- период максимальной нагрузки энергосистемы (с 8:00 до 11:00, с 20:00 до 22:00) – 6,48 гривни за киловатт-час (коэффициент 1,5);
- полупиковый период (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, с 22:00 до 23:00) – 4,32 гривны за киловатт-час (коэффициент 1);
- ночной период (с 23:00 до 7:00) – 1,73 гривны за киловатт-час (коэффициент 0,4).
Новости об отключении света в Украине
Киевская городская государственная администрация предупредила о вероятности новых обстрелов энергосистемы обстрелов энергосистемы и дальнейшем похолодании. Горожан призвали подготовиться к возможным перебоям с энергоснабжением и обеспечить запасы воды, еды, теплых вещей, а также найти ближайшие укрытия и пункты обогрева.
В Украине возможны дополнительные отключения света из-за налипания снега на линии электропередач и осложнения движения на дорогах. Ухудшение погодных условий с 8 января может создать дополнительную нагрузку на энергосистему Украины, которая уже находится под атаками врага.
Сильные морозы могут увеличить графики отключений света в среднем еще на 2 часа, но основная причина отключений все равно будут не морозы, а российские обстрелы.