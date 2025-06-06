Возможен ли рост тарифа на свет после повышения напряжения в энергосистеме Украины

Дело в том, что с 1 июля этого года напряжение в электросетях возрастет с 220 вольт до 230 вольт. Такое повышение может предотвратить резкие колебания света и будет соответствовать стандартам европейского рынка электроэнергии. Однако интересует, может ли это повлиять и на цену для бытовых потребителей.

Повлияет ли повышение напряжения на тарифы

Решение о повышении приняла Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает 24 Канал. Это было сделано для объединения украинской энергосистемы и европейского рынка электроэнергии.

Читайте также Когда проводить поверку счетчиков и что будет, если этого не делать

Такое повышение сможет предотвратить резкие колебания, что обезопасит электрическое оборудование, ведь свет станет более стабильным, а проводка будет меньше нагреваться.

Кроме того, повышение напряжения не повлияет на рост тарифа на электроэнергию и не будет угрожать бытовым устройствам, ведь в современных устройствах есть маркировка 220 – 240 вольт.

Новые стандарты увеличат стабильность напряжения, что будет означать меньшее влияние на нагрузку на внутренние электронные компоненты. Итак, они будут работать тогда без перегрузок.

Напоминаем! До конца октября в Украине не будут менять тариф на свет, который составит 4,32 гривны за киловатт-час.