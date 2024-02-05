Тарифы на воду: когда ждать роста коммуналки
Источник:НКРЭКУ
Украинцы платят не только за водоснабжение, но и за водоотвод. Стоимость этих услуг может вырасти в некоторых областях.
Как могут вырасти тарифы
30 января во время заседания НКРЭКУ был принят новый размер тарифов. Продолжается обсуждение, относительно утверждения изменений.
Читайте также Выход на пенсию в Украине: кому засчитают в страховой стаж период без работы
С 1 апреля оптовый тариф за водоснабжение за 1 метр кубический будет таким:
- "Львовводоканал" – 8,11 гривны;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 8,11 гривны;
- "Черновцыводоканал" – 9,06 гривны;
- "Дрогобычводоканал" – 12,95 гривны.
А уже с 1 июля тарифы вырастут так:
- "Львовводоканал" – 9,02 гривны;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 9,02 гривны;
- "Черновцыводоканал" – 10,6 гривны;
- "Дрогобычводоканал" – 15,64 гривны.
Какой еще тариф вырастет
Отдельно в НКРЭКУ указали стоимость тарифов для определенных предприятий без НДС. С апреля оптовая цена за 1 метр кубический для этих регуляторов будет составлять:
- "Львовводоканал" – 2,64 гривны;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 3,71 гривны;
- "Тернопольводоканал" – 11,57 гривны;
- "Дрогобычводоканал" – 3,64 гривны.
В июле эта стоимость изменится так:
- "Львовводоканал" – 2,74 гривны;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 4,35 гривны;
- "Тернопольводоканал" – 13,19 гривны;
- "Дрогобычводоканал" – 4,75 гривны.
Основными причинами увеличения тарифов являются рост количества электроэнергии, которая используется, повышение зарплат работников и общие расходы предприятий. Также во время заседания НКРЭКУ было принято решение о внесении изменений в деятельность некоторых коммунальных предприятий.