Во Львове официально утвердили новый тариф на воду: сколько придется платить

Во Львове с 1 августа изменится тариф на воду. Общая стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению увеличится вдвое.

Как вырастут тарифы на воду

Исполнительный комитет Львовского городского совета в пятницу, 24 июля, поддержал решение об установлении нового тарифа для "Львовводоканала", сообщил местный депутат Игорь Зинкевич.

Согласно решению исполкома, с августа для львовян установлен следующий тариф на воду:

водоснабжение – 36,04 гривны за кубометр;

водоотведение – 20,34 гривны за кубометр.

Таким образом, в целом стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения для населения составит 56,38 гривны за 1 кубометр.

Сегодня во Львове один кубометр воды стоит 25,88 гривны. Такая цена будет действовать до 1 августа 2026 года.

Следует добавить, что в последний раз тариф на воду в городе пересматривался еще в начале 2022 года.

Мы понимаем, что любое повышение тарифов во время войны – это сложное решение для людей. Но прежняя цена действовала более четырех лет. Мы устанавливаем не полный с экономической точки зрения тариф, а минимально необходимый, чтобы Львов и в дальнейшем стабильно получал воду,

– пояснил мэр Львова Андрей Садовый.

Но даже после повышения тариф на воду во Львове останется одним из самых низких в Украине. Ведь средний уровень по стране составляет около 81 гривны за кубометр.

Почему повысили тариф на воду

Тариф на воду во Львове повысили из-за роста базовых расходов "Львовводоканала":

на электроэнергию;

топливо;

реагенты;

оплату труда.

Только расходы на электроэнергию, по подсчетам предприятия, выросли почти в 1,7 раза.

У нас самое большое расстояние транспортировки воды среди больших городов Украины. Это сложная система, требующая значительных затрат электроэнергии и постоянного обслуживания,

– отметил директор "Львовводоканала" Дмитрий Ванькович.

В то же время в "Львовводоканале" подчеркивают, что новый тариф позволит покрыть лишь операционные расходы, а инвестиций и масштабной реконструкции сетей он не предусматривает.

Напомним, ранее на предприятии сообщали, что для полного покрытия всех расходов, включая модернизацию оборудования, цена кубометра воды должна была бы составить 100 гривен.