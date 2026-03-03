Популярный мобильный оператор обратился к украинцам: что предлагают в марте 2026 года

Украинцам, которым 55 лет и больше, предлагают перенести свой номер в lifecell. Такие лица могут выбрать акционный тариф "Забота".

Что оператор lifecell предлагает для украинцев?

У компании отметили, что перенести номер можно до 31 декабря 2027 года включительно.

Тарифный пакет имеет такое наполнение:

20 гигабайтов интернета;

1 000 минут на все номера по Украине (кроме lifecell);

безлимит на номера lifecell;

безлимит на приложения (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook и т.д.).

Стоимость акционного тарифа составляет 190 гривен в месяц.

После использования первых 50 гигабайтов скорость интернет-трафика будет составлять до 1 мегабит-секунду до конца действия оплаченного пакета услуг в месяц,

– уточнил оператор.

В то же время плата за месячный пакет услуг снимается ровно через месяц от даты, когда пакет был подключен в прошлом месяце. Если подключение произошло в последний день месяца, то следующая плата за пакет услуг будет взиматься в последний день следующего месяца.

Акционный мобильный тариф доступен для подключения в период с 19 февраля 2026 года до 31 декабря 2027 года:

для граждан Украины;

людей в возрасте от 55 лет;

при переносе номера в сеть lifecell;

при подаче заявки на перенос в магазинах, работающих под ТМ lifecell или в центрах продаж и обслуживания "Volia".

Возможность пользования международным роумингом на акционном тарифном плане недоступна. Об этом сообщили на сайте lifecell.

В случае необходимости использования международного роуминга, рекомендуют перейти на другой доступный тариф, условиями которого предусмотрена такая возможность.

Обратите внимание! Изменить акционный тарифный план следует до пересечения границы.

