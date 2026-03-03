Що оператор lifecell пропонує для українців?

У компанії наголосили, що перенести номер можна до 31 грудня 2027 року включно.

Читайте також Чому мобільний зв'язок погіршується при відключеннях світла: як працюють оператори під тиском блекаутів

Тарифний пакет має таке наповнення:

  • 20 гігабайтів інтернету​;
  • 1 000 хвилин на всі номери по Україні (окрім lifecell)​;
  • безліміт на номери lifecell​;
  • безліміт на застосунки (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook тощо).

Вартість акційного тарифу становить 190 гривень на місяць.

Після використання перших 50 гігабайтів швидкість інтернет-трафіку буде становити до 1 мегабіт-секунду до кінця дії оплаченого пакету послуг на місяць,
– уточнив оператор.

Водночас плата за місячний пакет послуг знімається рівно через місяць від дати, коли пакет був підключений минулого місяця. Якщо підключення відбулося в останній день місяця, то наступна плата за пакет послуг стягуватиметься в останній день наступного місяця.

Акційний мобільний тариф доступний для підключення у період з 19 лютого 2026 року до 31 грудня 2027 року:

  • для громадян Україн;
  • людей віком від 55 років;
  • при перенесенні номера до мережі lifecell;
  • при поданні заявки на перенесення у магазинах, що працюють під ТМ lifecell або у центрах продажу та обслуговування "Volia".

Можливість користування міжнародним роумінгом на акційному тарифному плані недоступна. Про це повідомили на сайті lifecell.

У разі необхідності використання міжнародного роумінгу, рекомендують перейти на інший доступний тариф, умовами якого передбачена така можливість.

Зверніть увагу! Змінити акційний тарифний план слід до перетину кордону.

Які є новини щодо мобільних операторів?

  • Мобільний оператор Київстар з 1 березня змінив ціну тарифу "SIM для пристроїв". Вона зросла з 1 гривні до 2 гривень.

  • Водночас оператор Vodafone планує підвищити ціни на тарифи протягом березня 2026 року. Деякі з пакетів зростуть на кілька десятків гривень.