Що оператор lifecell пропонує для українців?
У компанії наголосили, що перенести номер можна до 31 грудня 2027 року включно.
Читайте також Чому мобільний зв'язок погіршується при відключеннях світла: як працюють оператори під тиском блекаутів
Тарифний пакет має таке наповнення:
- 20 гігабайтів інтернету;
- 1 000 хвилин на всі номери по Україні (окрім lifecell);
- безліміт на номери lifecell;
- безліміт на застосунки (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook тощо).
Вартість акційного тарифу становить 190 гривень на місяць.
Після використання перших 50 гігабайтів швидкість інтернет-трафіку буде становити до 1 мегабіт-секунду до кінця дії оплаченого пакету послуг на місяць,
– уточнив оператор.
Водночас плата за місячний пакет послуг знімається рівно через місяць від дати, коли пакет був підключений минулого місяця. Якщо підключення відбулося в останній день місяця, то наступна плата за пакет послуг стягуватиметься в останній день наступного місяця.
Акційний мобільний тариф доступний для підключення у період з 19 лютого 2026 року до 31 грудня 2027 року:
- для громадян Україн;
- людей віком від 55 років;
- при перенесенні номера до мережі lifecell;
- при поданні заявки на перенесення у магазинах, що працюють під ТМ lifecell або у центрах продажу та обслуговування "Volia".
Можливість користування міжнародним роумінгом на акційному тарифному плані недоступна. Про це повідомили на сайті lifecell.
У разі необхідності використання міжнародного роумінгу, рекомендують перейти на інший доступний тариф, умовами якого передбачена така можливість.
Зверніть увагу! Змінити акційний тарифний план слід до перетину кордону.
Які є новини щодо мобільних операторів?
Мобільний оператор Київстар з 1 березня змінив ціну тарифу "SIM для пристроїв". Вона зросла з 1 гривні до 2 гривень.
Водночас оператор Vodafone планує підвищити ціни на тарифи протягом березня 2026 року. Деякі з пакетів зростуть на кілька десятків гривень.