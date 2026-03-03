Що оператор lifecell пропонує для українців?

У компанії наголосили, що перенести номер можна до 31 грудня 2027 року включно.

Тарифний пакет має таке наповнення:

20 гігабайтів інтернету​;

1 000 хвилин на всі номери по Україні (окрім lifecell)​;

безліміт на номери lifecell​;

безліміт на застосунки (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook тощо).

Вартість акційного тарифу становить 190 гривень на місяць.

Після використання перших 50 гігабайтів швидкість інтернет-трафіку буде становити до 1 мегабіт-секунду до кінця дії оплаченого пакету послуг на місяць,

– уточнив оператор.

Водночас плата за місячний пакет послуг знімається рівно через місяць від дати, коли пакет був підключений минулого місяця. Якщо підключення відбулося в останній день місяця, то наступна плата за пакет послуг стягуватиметься в останній день наступного місяця.

Акційний мобільний тариф доступний для підключення у період з 19 лютого 2026 року до 31 грудня 2027 року:

для громадян Україн;

людей віком від 55 років;

при перенесенні номера до мережі lifecell;

при поданні заявки на перенесення у магазинах, що працюють під ТМ lifecell або у центрах продажу та обслуговування "Volia".

Можливість користування міжнародним роумінгом на акційному тарифному плані недоступна. Про це повідомили на сайті lifecell.

У разі необхідності використання міжнародного роумінгу, рекомендують перейти на інший доступний тариф, умовами якого передбачена така можливість.

Зверніть увагу! Змінити акційний тарифний план слід до перетину кордону.

