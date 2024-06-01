Нужно, чтобы страна не осталась без света, – Минэнерго о повышении тарифов
Источник:Минэнерго Украины
Кабмин Украины 31 мая установил новую единую фиксированную цену на электроэнергию для населения страны. В Минэнерго отметили, что это вынужденный и необходимый шаг для нашего государства.
В частности, это нужно, чтобы наша страна не осталась без электроснабжения в условиях российских атак на энергосистему. Сейчас цена за электроэнергию составляет 4,32 гривны за кВт-час.
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В Минэнерго объяснили, почему повысили тарифы на свет
Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что наше государство ждет масштабная реконструкция, которая требует огромных сил и средств. Именно поэтому и приняли такое сложное и вынужденное решение, как повышение тарифов на электроэнергию.
Все это время продолжается ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. К сожалению, понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и должны привлечь все возможные ресурсы,
– заявил Галущенко.
Он также подчеркнул, что если бы Россия систематически не разрушала энергетическую инфраструктуру Украины, то тарифы пока остались бы неизменными.
Кроме того, министр отметил, что в условиях сложной экономической ситуации из-за войны нельзя позволить повышение цены на электроэнергию для населения до рыночного уровня (почти 7,5 гривны за кВт-час), но и государство в этих условиях не имеет возможности удерживать сверхнизкую льготную цену для всех потребителей. Ведь тариф на электроэнергию в размере 2,64 грн покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии.
"Государственная поддержка должна быть справедливой и направленной на тех, кто действительно в ней нуждается. Те, кто не может позволить оплачивать услуги по электроснабжению по новому тарифу, будут получать помощь от государства – адресные субсидии", – сказал министр энергетики.
При среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 кВт-час, платежка за электроэнергию вырастет на 285 гривен.
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Почему тариф на свет одинаковый для всех
- Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук рассказала, что были значительные риски несправедливой оплаты потребителями за электроэнергию. Но очень трудно будет определить, какую именно цену они должны заплатить, какой именно объем потребления у них.
- Поэтому, чтобы избегать таких злоупотреблений и все-таки справедливо подходить, правительство остановилось на варианте единого тарифа для всех групп потребителей. В то же время она добавила, что ночной тариф сохраняется на уровне 2 гривны 16 копеек за киловатт-час.
- По словам чиновницы, сценарии, когда тот, кто потребляет мало, платит за электроэнергию меньше, рассматривались, проговаривались и просчитывались. Впрочем, подчеркнула Гринчук, были слишком большие риски злоупотребления такой дифференцированной системой.