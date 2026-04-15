Распределение газа в Украине: должны ли пенсионеры платить за эту услугу
- В Украине все потребители, включая пенсионеров, должны платить за распределение газа, независимо от фактического потребления.
- Потребители могут избежать оплаты за распределение газа, официально отключившись от газоснабжения через соответствующего оператора газораспределительной сети.
В Украине потребители должны платить не только за газ, но и за его доставку. Также этот коммунальной тариф может называться распределение газа.
Должны ли пенсионеры платить за распределение газа?
За эту коммунальную услугу должны платить все, о чем сообщили в Закарпатском филиале "Газсети".
Дело в том, что каждый клиент, чей дом присоединен к газораспределительной системе, оплачивает за распределение (доставку) природного газа в объеме, который установлен НКРЕКП – как минимальные объемы годовой заказанной мощности.
В частности даже если потребитель временно не проживает по своему адресу, то оплата за распределение газа начисляется. Каким образом это происходит? Оплата начисляется не за потребленный газ, а за доставку в дом и обслуживание сети газопроводов.
Мы платим за услугу, что обеспечивает круглосуточный доступ к мощностям газовых сетей. Не платить за распределение газа можно только тогда, когда вы официально отключены от газоснабжения,
– говорится в заметке.
Важно! Только тогда начисления за распределение газа прекращается.
Как не платить за распределение газа?
Прежде всего следует обратиться к своему оператору обл- или горгаза – именно он отвечает за учет и начисление потребленного топлива. Об этом сообщили в Нафтогазе.
В частности следует предоставить:
- заявление о прекращении поставок газа с расторжением договора;
- или доказательства об отключении.
После этого ваш оператор ГРМ предоставит скорректированные данные нам – ГК "Нафтогаз Украины",
– добавили в тексте.
Обратите внимание! На основании этих данных можно сделать перерасчет суммы к оплате, а также аннулировать ранее необоснованные начисления.
Кто из пенсионеров может не платить за коммуналку?
- Не платить за коммуналку могут некоторые пожилые люди могут некоторые пожилые люди. Речь идет о пенсионерах, которые проживали и продолжают проживать в сельской местности.
- В частности они должны были работать по определенной специальности. А еще – иметь соответствующий страховой стаж.