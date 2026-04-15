Распределение газа в Украине: должны ли пенсионеры платить за эту услугу

В Украине потребители должны платить не только за газ, но и за его доставку. Также этот коммунальной тариф может называться распределение газа.

Должны ли пенсионеры платить за распределение газа?

За эту коммунальную услугу должны платить все, о чем сообщили в Закарпатском филиале "Газсети".

Дело в том, что каждый клиент, чей дом присоединен к газораспределительной системе, оплачивает за распределение (доставку) природного газа в объеме, который установлен НКРЕКП – как минимальные объемы годовой заказанной мощности.

В частности даже если потребитель временно не проживает по своему адресу, то оплата за распределение газа начисляется. Каким образом это происходит? Оплата начисляется не за потребленный газ, а за доставку в дом и обслуживание сети газопроводов.

Мы платим за услугу, что обеспечивает круглосуточный доступ к мощностям газовых сетей. Не платить за распределение газа можно только тогда, когда вы официально отключены от газоснабжения,

– говорится в заметке.

Важно! Только тогда начисления за распределение газа прекращается.

Как не платить за распределение газа?

Прежде всего следует обратиться к своему оператору обл- или горгаза – именно он отвечает за учет и начисление потребленного топлива. Об этом сообщили в Нафтогазе.

В частности следует предоставить:

заявление о прекращении поставок газа с расторжением договора;

или доказательства об отключении.

После этого ваш оператор ГРМ предоставит скорректированные данные нам – ГК "Нафтогаз Украины",

– добавили в тексте.

Обратите внимание! На основании этих данных можно сделать перерасчет суммы к оплате, а также аннулировать ранее необоснованные начисления.

