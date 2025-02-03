Будет больно: Трамп признал, что его тарифная политика будет иметь ощутимые последствия для США

Трамп заявил, что введенные им пошлины на импорт из Канады, Мексики и Китая могут иметь болезненные последствия для самих американцев. По его словам, США имеют значительный торговый дефицит с этими странами.

Как пошлины повлияют на США

В то же время Трамп резко раскритиковал так называемое "тарифное лобби", обвинив его в попытках дискредитировать его экономическую политику, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Thruth Social.

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Он в очередной раз подчеркнул, что Канада, Мексика, Китай и ряд других стран "наживались на торговле, способствовали преступности и неконтролируемому потоку наркотиков в США".

США, по словам Трампа, имеют значительный торговый дефицит с Канадой, Мексикой, Китаем и многими другими государствами, тогда как совокупный долг страны уже достиг 36 триллионов долларов.

Дональд Трамп Президент США Почему Соединенные Штаты должны терять триллионы долларов на субсидирование других стран, и почему эти страны должны платить малую долю стоимости того, что граждане США платят, например, за лекарства?

В этом контексте он снова пообещал "золотой век Америки", подчеркнув, что достижение экономической справедливости может иметь свою цену.

Будет ли немного больно? Да, возможно (а возможно и нет!). Но мы сделаем Америку снова великой, и все это будет стоить той цены, которую придется заплатить,

– отметил президент США.

Напомним! 1 февраля Дональд Трамп подписал указы о введении значительных тарифов на импорт товаров из Канады, Мексики, а также Китая. Американские импортеры будут платить новый налог 25% на товары из Канады и Мексики, а также сбор 10% на товары из Китая.