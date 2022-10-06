Будут ли повышать тарифы в 2023 году: ответ Минфина

В мире наблюдается энергокризис, поэтому вопрос повышения тарифов, даже несмотря на запрет правительства, волнует украинцев. Однако Министр Финансов Марченко заверил, что в бюджет на следующий год уже заложены соответствующие механизмы, чтобы этого избежать.

Будут ли повышать тарифы в 2023 году

Министр финансов Сергей Марченко рассказал во время онлайн-конференции Forbes "Бизнес и государство во время войны", что в бюджет-2023 будут заложены конкретные механизмы, как и в нынешний, чтобы избежать повышения тарифов, передает 24 канал.

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Сергей Марченко Министр Финансов Украины В этом году заложен механизм, позволяющий компенсировать разницу стоимости рыночной и той, которая фиксирована для потребителей. Для компаний, которые снабжают электроэнергию и газ и я думаю, что в следующем году мы будем идти схожим путем.

Он добавил, что у правительства нет других вариантов и нормальной благоприятной среды, чтобы говорить о пересмотре тарифов до окончания войны. Более того, об этом даже не может идти речь.

Но компенсационные механизмы для компаний, поставляющих энергетические продукты, должны быть заложены и в этом году они частично заложены и я думаю, что на следующий год они также будут предусмотрены,

– рассказал он.

взыскание долгов по коммунальным платежам. Что касается запрета взимать долги за коммунальные платежи, то это

Какие сейчас тарифы в Украине

Тарифы на распределение (доставку) газа, тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку), а также поставки горячей воды не будут повышаться до конца военного положения.

Тариф на электроэнергию зависит от количества потребленных киловатт семьей (домохозяйством) за месяц: до 250 киловатт – 1,44 гривны за киловатт-часов, более 250 киловатт – 1,68 гривны (с учетом налога на добавленную стоимость).

В Украине не только зафиксировали тарифы до конца войны, но и ввели мораторий на касается территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, либо находящихся или находившихся под временной оккупацией и в окружении.