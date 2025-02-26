Изменятся ли тарифы на газ и свет в марте 2025 года

В марте 2025 года тарифы на электроэнергию и газ останутся без изменений. Не все потребители будут платить по одинаковым тарифам, но для большинства цена будет фиксированной до 30 апреля 2025 года.

Что будет с ценами на газ

98% украинских потребителей пользуются услугами Нафтогаза, поэтому для них стоимость услуг пока не будет расти, передает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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В марте потребители будут платить 7,96 гривны за кубометр газа. Относительно других поставщиков – цены у них могут отличаться:

"Энерджи трейд групп" – 7,799 гривны за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 гривны за кубометр;

"Прикарпатье энерго трейд" – 7,98 гривны за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 гривны за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 гривны за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 гривны за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 гривен за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвітлоГаз" – 9,99 гривны за кубометр.

Изменится ли стоимость электроэнергии

В марте 2025 года большинство украинских потребителей продолжат оплачивать электроэнергию по стандартному тарифу 4,32 гривны за киловатт-час. Однако отдельные категории потребителей могут рассчитывать на сниженные тарифы:

Специальный тариф 2,64 гривны за киловатт-час будет действовать для жителей многоквартирных домов, которые не газифицированы и не имеют централизованного или автономного отопления, и используют электроотопление. Этот тариф будет действовать до 30 апреля 2025 года при условии, что потребление не превышает 2 000 киловатт-часов в месяц.