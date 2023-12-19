В "Нафтогазе" рассказали, как экономить на тепле до 20%

Во время зимы украинцы платят самые большие коммунальные. Это и неудивительно, ведь из-за отопления тратится много газа и электроэнергии.

Как уменьшить количество использованного газа

Чтобы уменьшить теплозатраты в доме, можно воспользоваться некоторыми лайфхаками. Благодаря этим методам тепло в доме будет храниться дольше, а коммуналка уменьшится.

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В "Нафтогазе" считают, что повысить теплоотдачу батареи на более чем 20% возможно только благодаря одному действию – установке теплоотражающего экрана за радиатором. При использовании этого метода средняя температура в помещении увеличивается на 1 – 2 градуса.

Для установки теплоотражающего экрана не нужны специальные инструменты. Эту плёнку можно легко наклеить самостоятельно.

Помните, что шторы, мебель и другие предметы, которые перекрывают ваши батареи, препятствуют распространению тепла в доме. То же касается пыли и грязи, которая собирается на поверхности радиаторов,

– подчеркивают представители "Нафтогаза".

Лучше всего убрать шторы и мебель перед батареей, иначе тепло не будет распространяться в полной мере. Также, если у вас нет возможности установить пол с подогревом, обратите внимание на ковровое покрытие, обеспечивающее качественное теплосбережение.

Изменится ли тариф на газ зимой

Компания "Нафтогаз" выступает поставщиком последней надежды и обслуживает более 98% украинских потребителей. Согласно решению правительства, до конца отопительного сезона тариф на газ не изменится. Для потребителей он будет равен 7,96 гривны.

Руководство "Нафтогаз" подтвердило неизменность тарифа на газ, по меньшей мере, до конца зимы. Стабильность в этой сфере достигается благодаря значительным запасам сырья в украинских хранилищах.