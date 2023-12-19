Як зменшити кількість використаного газу

Щоб зменшити тепловитрати в оселі, можна скористатися деякими лайфхаками. Завдяки цим методам тепло в домі буде зберігатися довше, а комуналка зменшиться.

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У "Нафтогазі" вважають, що підвищити тепловіддачу батареї на більш як 20% можливо лише завдяки одній дії – встановленню тепловідбивного екрана за радіатором. При використанні цього метода, середня температура у приміщенні збільшується на 1 – 2 градуси.

Для встановлення тепловідбивного екрана непотрібні спеціальні інструменти. Цю плівку можна легко наклеїти самостійно.

Пам’ятайте, що штори, меблі та інші предмети, які перекривають ваші батареї, перешкоджають розповсюдженню тепла в оселі. Те саме стосується пилу та бруду, що збирається на поверхні радіаторів,

– наголошують представники "Нафтогазу"

Найкраще взагалі прибрати штори та меблі перед батареєю, інакше тепло не буде поширюватися повною мірою. Також, якщо у вас немає можливості встановити підлогу з підігрівом, зверніть увагу на килимове покриття, яке забезпечує якісне теплозбереження.

Чи зміниться тариф на газ взимку

Компанія "Нафтогаз" виступає постачальником останньої надії і обслуговує понад 98% українських споживачів. Згідно з рішенням уряду до кінця опалювального сезону тариф на газ не зміниться. Для споживачів він буде дорівнювати 7,96 гривні.

Керівництво "Нафтогаз" підтвердило незмінність тарифу на газ, щонайменше до кінця зими. Стабільність у цій сфері досягається і завдяки значним запасам сировини в українських сховищах.