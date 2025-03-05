Некоторые украинцы в марте получат дополнительную платежку за газ

Некоторым украинцам в марте придется больше заплатить за коммунальные услуги. Все потому, что среди начислений появится еще одна платежка.

Кто заплатит за газ больше

Жителям отдельных многоквартирных домов придется оплатить третий счет от газовых компаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на харьковский филиал компании "Газсети".

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Это связано с проведением технического обслуживания газопроводов общей собственности, находящихся за пределами квартир. Такие проверки необходимы для выявления возможных утечек газа и обеспечения безопасности.

Стоимость услуги будет отличаться в зависимости от количества жителей в доме и поставщика услуги. Проверки газопроводов общей собственности проводятся с такой периодичностью:

раз в пять лет для домов, которым не более 25 лет;

раз в три года для домов, построенных более 25 лет назад.

Важно! Актуальные графики проверок можно посмотреть на сайте своего оператора газораспределительных сетей.