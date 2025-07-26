Изменятся ли тарифы на газ с сентября: уже известен четкий ответ

Украинцев интересует вопрос, ожидаются ли изменения в сфере газоснабжения с 1 сентября. Компания уже озвучила свою позицию по тарифам, которая может повлиять на суммы в платежках.

Какая будет цена на газ с 1 сентября?

Украинцы и в дальнейшем будут платить за газ по фиксированной цене в 7,96 гривны за кубометр газа. В компании "Нафтогаз", которая обслуживает почти всех бытовых потребителей, объявили о продлении действия тарифного плана "Фиксированный", сообщает 24 Канал.

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Это означает, что в отопительный сезон никакого повышения тарифов на газ не будет. В то же время в компании отметили: своевременная оплата счетов поддерживает энергетическую устойчивость государства в условиях войны.

От чего зависит сумма в платежках за газ?

Сумма в квитанциях зависит от объема потребления. Например:

за 9,9 кубометра (газовая плита, централизованная горячая вода) – 78,8 гривны;

за 16,2 кубометра (плита, нет горячего водоснабжения) – 128,96 гривны;

за 31,5 кубометра (газовая плита и колонка) – 250,7 гривны.