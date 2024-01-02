Тарифы на газ в 2024 году: известны цены от каждого поставщика

Стало известно, какие цены на газ для населения предлагают 12 поставщиков в январе 2024 года. В целом тариф колеблется в пределах 7,7 – 10 гривен.

Какие цены предлагают поставщики

Поставщик "Нефтегаз" обслуживает около 98% украинцев и его тариф и дальше будет составлять – 7,96 гривны. Еще в мае 2022 года поставщик получил всех клиентов группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газзбут" – именно после этого он начал продавать газ для 12,4 миллионов домохозяйств.

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У других поставщиков тарифы следующие:

"Эру Людям" – 7,70 гривны;

"Энерджи трейд групп" – 7,79 гривны;

"Тернопольгаз сбыт" – 7,96 гривны;

"Прикарпатый энерго трейд" – 7,98 гривны;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 гривны;

"Галнефтегаз" – 7,99 гривны;

"Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 гривны;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 гривны;

"Аскания Энерджи" – 9,95 гривны;

"Светгаз" - 9,99 гривны.

Когда вырастут тарифы на газ

Также "Нефтегаз" продает частным поставщикам и производителям тепла населению газ за 7,42 гривны за кубометр.

Денис Шмигаль успокоил украинцев и объяснил, что тарифы на газ не изменятся, как минимум до конца отопительного сезона

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Правительство обеспечило неизменность тарифов на газ для населения в осенне-зимний период. Цена на газ, тепло и горячую воду останется без изменений.

К слову, в НКРЭКУ также подтвердили, что пока никакого повышения тарифов на газ не запланировано.