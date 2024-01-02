Які ціни пропонують постачальники

Постачальник "Нафтогаз" обслуговує близько 98% українців і його тариф й надалі складатиме – 7,96 гривні. Ще у травні 2022 року постачальник отримав усіх клієнтів групи компаній Дмитра Фірташа "Твій Газзбут" – саме після цього він почав продавати газ для 12,4 мільйона домогосподарств.

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У інших постачальників тарифи такі:

"Еру Людям" – 7,70 гривні;

"Енерджі трейд груп" – 7,79 гривні;

"Тернопільгаз збут" – 7,96 гривні;

"Прикарпат енерго трейд" – 7,98 гривні;

"Полтавагаз збут" – 7,99 гривні;

"Галнафтогаз" – 7,99 гривні;

"Львівенергозбут" – 8,20 гривні;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні;

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні;

"Асканія Енерджі" – 9,95 гривні;

"СвітлоГаз" – 9,99 гривні.

Нагадаємо! Також "Нафтогаз" продає приватним постачальникам та виробникам тепла населенню газ за 7,42 гривні за кубометр.

Коли зростуть тарифи на газ

Денис Шмигаль заспокоїв українців і пояснив, що тарифи на газ не зміняться, як мінімум до кінця опалювального сезону.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в осінньо-зимовий період. Ціна на газ, на тепло та гарячу воду залишиться без змін.

До слова у НКРЕКП також підтвердили, що поки що ніякого підвищення тарифів на газ не заплановано.