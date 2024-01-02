Які ціни пропонують постачальники
Постачальник "Нафтогаз" обслуговує близько 98% українців і його тариф й надалі складатиме – 7,96 гривні. Ще у травні 2022 року постачальник отримав усіх клієнтів групи компаній Дмитра Фірташа "Твій Газзбут" – саме після цього він почав продавати газ для 12,4 мільйона домогосподарств.
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У інших постачальників тарифи такі:
- "Еру Людям" – 7,70 гривні;
- "Енерджі трейд груп" – 7,79 гривні;
- "Тернопільгаз збут" – 7,96 гривні;
- "Прикарпат енерго трейд" – 7,98 гривні;
- "Полтавагаз збут" – 7,99 гривні;
- "Галнафтогаз" – 7,99 гривні;
- "Львівенергозбут" – 8,20 гривні;
- "Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні;
- "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні;
- "Асканія Енерджі" – 9,95 гривні;
- "СвітлоГаз" – 9,99 гривні.
Коли зростуть тарифи на газ
Денис Шмигаль заспокоїв українців і пояснив, що тарифи на газ не зміняться, як мінімум до кінця опалювального сезону.
Уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в осінньо-зимовий період. Ціна на газ, на тепло та гарячу воду залишиться без змін.
До слова у НКРЕКП також підтвердили, що поки що ніякого підвищення тарифів на газ не заплановано.