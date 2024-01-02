Какие цены предлагают поставщики
Поставщик "Нефтегаз" обслуживает около 98% украинцев и его тариф и дальше будет составлять – 7,96 гривны. Еще в мае 2022 года поставщик получил всех клиентов группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газзбут" – именно после этого он начал продавать газ для 12,4 миллионов домохозяйств.
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У других поставщиков тарифы следующие:
- "Эру Людям" – 7,70 гривны;
- "Энерджи трейд групп" – 7,79 гривны;
- "Тернопольгаз сбыт" – 7,96 гривны;
- "Прикарпатый энерго трейд" – 7,98 гривны;
- "Полтавагаз сбыт" – 7,99 гривны;
- "Галнефтегаз" – 7,99 гривны;
- "Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны;
- "Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 гривны;
- "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 гривны;
- "Аскания Энерджи" – 9,95 гривны;
- "Светгаз" - 9,99 гривны.
Когда вырастут тарифы на газ
Денис Шмигаль успокоил украинцев и объяснил, что тарифы на газ не изменятся, как минимум до конца отопительного сезона
Правительство обеспечило неизменность тарифов на газ для населения в осенне-зимний период. Цена на газ, тепло и горячую воду останется без изменений.
К слову, в НКРЭКУ также подтвердили, что пока никакого повышения тарифов на газ не запланировано.