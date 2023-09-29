"Нефтегаз" призвал украинцев проверить показатели газовых счетчиков
Источник:Нефтегаз
В "Нафтогазе" призвали украинцев предоставить показатели по счетчикам газа до 5 октября. Для этого нужно воспользоваться одним из способов.
Как подать показатели счетчиков газа
"Нефтегаз" призвал своих клиентов передавать показания счетчика за потребленный газ до 5 октября. Если это не сделать, в платежках могут поступить недостоверные суммы.
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Не тратьте время на вызовы в контакт-центр, визиты в Центры обслуживания клиентов или ожидания печатных платежей. Фиксируйте кубометры потребленного газа с помощью сервисов ГК "Нефтегаз Украины". Тестуйте наши диджитал – каналы и выбирайте самый удобный,
– говорится в сообщении.
Передать показатели можно онлайн:
- чатботы;
- СМС на номер 4647;
- личный кабинет ;
- по упрощенной процедурой.
Также можно обратиться за следующими номерами, чтобы подать показатели используя IVR меню:
- 066-300-2-888;
- 098-300-2-888;
- 093-300-2-888.
Сколько украинцы платят за газ
Услугами "Нефтегаз" сейчас пользуется около 98% по тарифу 7,96 гривны за кубометр газа. Цены до 2024 года поднимать не будут. Также стоимость не будет расти и у других поставщиков.