Украинцам установили тариф на газ на год: сколько нужно платить за кубометр

"Нафтогаз" определился с тарифом на газ до 1 мая 2024 года. Он составит 7,96 гривны за кубометр.

"Нафтогаз" зафиксировал тариф

Тариф "Фиксированный" в 7,96 гривны за кубометр начал действовать 1 мая 2023 года. Примечательно, что к тому времени стоимость газа компания оценивала в ту же сумму. Причины:

военное положение;

экономическая ситуация в Украине.

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Цена на газ для бытовых клиентов остается неизменной. Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне,

– отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов.

Важно! На время военного положения действует мораторий на пересмотр тарифов. Однако в ближайшее время в Украине могут изменить стоимость электроэнергии.

Коммуналка подорожала

Между тем, общая стоимость коммунальных услуг в Украине выросла. По данным Госстата, с апреля 2022 по апрель 2023-го тарифы ЖКХ увеличились на 4%.

Больше всего подорожало содержание и ремонт жилья – на 20,6%. А кроме того, уборка мусора – на 17%. Также выросли тарифы на:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,8%,

водоснабжение – на 0,8%,

канализацию – на 0,7%.

Важно! Стоимость электроэнергии и горячей воды с отоплением осталась на прежнем уровне. А природный газ вообще подешевел на 0,4%.