Тарифы на электроэнергию для бизнеса: сколько надо платить в 2025 году

По состоянию на апрель 2025 года в Украине действуют обновленные тарифы на электроэнергию для предприятий. Финальная стоимость электроэнергии для бизнеса формируется из нескольких составляющих.

Какой тариф на электроэнергию для бизнеса

Тариф на электроэнергию для бизнеса состоит из тарифов на передачу и распределение электроэнергии, стоимости самой электроэнергии на рынке и налога на добавленную стоимость, передает 24 Канал.

Читайте также Кто устанавливает тарифы на водоснабжение и водоотвод в Украине

Тариф на передачу электроэнергии:

Для большинства потребителей тариф на услуги по передаче электроэнергии, установлен НЭК "Укрэнерго", составляет 686,23 гривны за мегаватт-час (без НДС).

Для предприятий "зеленой" электрометаллургии действует сниженный тариф – 359,55 гривны за мегаватт-час (без НДС).

Тариф на распределение электроэнергии зависит от оператора системы распределения (ОСР) и класса напряжения:

Для первого класса напряжения (высоковольтные линии) тариф ниже.

Для второго класса напряжения (низковольтные линии) тариф выше.

Цена электроэнергии на рынке формируется в зависимости от спроса, предложения, сезонных колебаний и других рыночных факторов. Она может меняться, поэтому предприятиям следует учитывать эти колебания при планировании расходов.

Обратите внимание! Государство не предусматривает прямых субсидий для бизнеса, поэтому все расходы предприятия несут самостоятельно. Операторы системы распределения и поставщики обычно сообщают о возможных изменениях тарифов заранее, поэтому предпринимателям важно держать связь с поставщиками электроэнергии.