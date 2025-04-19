Кто получит сниженный тариф на электроэнергию

В мае меньше за электроэнергию будут платить те потребители, в чьих домах установлены двухзонные электросчетчики, передает 24 Канал. Благодаря ему украинцы могут эффективно экономить на электричестве.

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Как известно, в дневное время, с 7:00 до 23:00, тариф для таких потребителей не меняется. А вот в ночной период, с 23:00 до 7:00, стоимость киловатт-часа снижается на 50%.

Какой тариф на электроэнергию будет с 1 мая

На сегодня электроэнергия в Украине стоит 4,32 гривны за киловатт-час, поэтому в мае большинство потребителей будут платить именно по этому тарифу.

До этого во время отопительного сезона жители многоэтажек без централизованного теплоснабжения, которые отапливали дома электричеством, могли пользоваться пониженным тарифом – 2,64 гривны за киловатт-час. Однако с наступлением теплого периода эта льгота больше не действует.