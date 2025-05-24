Какие тарифы на электроэнергию будут в июне 2025 года

В прошлом году стоимость электроэнергии выросла почти вдвое. В этом году изменений не было. То есть тариф и в дальнейшем составлял 4,32 гривни за киловатт-час.

Как подорожает электроэнергия в июне 2025 года

Украинское правительство не планирует повышать стоимость электроэнергии для бытовых потребителей с 1 июня, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время.

То есть, стоимость электроэнергии и в дальнейшем составит – 4,32 гривны за киловатт-час. Как сказал Денис Шмыгаль, ПСО будет действовать еще минимум 5 месяцев.

Правительство продлевает действие ПСО на электроэнергию до конца октября 2025 года. Это означает, что граждане и в дальнейшем будут оплачивать электричество по неизменному тарифу – 4,32 гривны за киловатт-час,

– говорит Шмыгаль.

К тому же стоит заметить, что есть граждане, которые имеют право платить за электроэнергию значительно меньше. В частности, это владельцы двухзонных счетчиков. Для таких лиц тариф делится так: